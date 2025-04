Belen, nuovi scatti bollenti ma piovono critiche per un dettaglio

La bellissima Belen Rodriguez ha pubblicato nuove foto piccanti in intimo e non solo generando una valanga di reazioni.

Dopo le foto in topless in piscina, ecco Belen Rodriguez tornare protagonista. Recentemente, infatti, l’argentina ha condiviso su Instagram una serie di scatti in lingerie, accompagnati dalla parola “CORPI”. Le immagini, come sempre accade in questi casi, hanno scatenato una valanga di reazioni e commenti, soprattutto per un particolare dettaglio sul lato B.

Belen e gli scatti piccanti

Belen Rodriguez è tornata, come detto, protagonista con alcuni scatti decisamente osè dedicati ad una campagna pubblicitaria. L’argentina, ovviamente, non è nuova a questo tipo di contenuti e, di conseguenza, anche ai commenti, spesso critiche, del caso. Solamente pochi giorni fa, tra l’altro, la showgirl aveva condiviso delle foto in piscina altrettanto sensuali.

Anche in quella circostanza, da parte degli utenti del web c’era stata una sorta di divisione legata alle loro reazioni. Chi aveva esaltata la forma fisica della donna e chi, invece, si era spinto con i soliti pareri di “odio”.

Le critiche e il motivo

Adesso, invece, Belen ha optato per degli scatti in cui è messo in evidenza anche il lato B. Proprio il fondoschiena della donna, ma in generale tutto il corpo, sarebbe stato messo in discussione da qualcuno che ha commentato negativamente facendo riferimento all’età della donna. “Eh, l’età si sente“, “L’età passa per tutti”, hanno scritto alcuni utenti che hanno soprattutto fatto riferimento al fatto che il suo lato B non sarebbe più tonico come un tempo.

Belen non è nuova a questo tipo di critiche. In passato, ha affrontato accuse simili, ribadendo che il suo fisico è frutto di allenamenti intensi e costanti. Questo episodio ha comunque evidenziato un tema molto delicato che riguarda il body-shaming e l’age-shaming, soprattutto verso showgirl e volti noti. Tuttavia, l’argentina non ha replicato e probabilmente non lo farà. In effetti, dando uno sguardo approfondito al post, sono stati molti di più i fan che hanno apprezzato il contenuto e che le hanno fatto i complimenti.