Secondo un nuovo libro in uscita, la Regina Elisabetta non avrebbe affatto gradito che Harry e Meghan chiamassero la figlia Lilibet Diana.

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di chiamare la loro figlia Lilibet Diana in onore della Regina Elisabetta e della compianta Lady Diana. Secondo un nuovo libro in uscita nel Regno Unito e intitolato Charles III: New King, New Court (scritto dal giornalista Robert Hardman) la sovrana non avrebbe però affatto gradito la decisione presa dai due duchi del Sussex, e sarebbe andata su tutte le furie.

“Un membro dello staff del palazzo ha ricordato che Elisabetta II era “arrabbiata come non l’avevo mai vista“dopo che i Sussex avevano annunciato che lei aveva dato loro la sua benedizione per chiamare la loro bambina Lilibet”, si legge sul libro.

Regina Elisabetta: il nome di Lilibet Diana

Harry e Meghan hanno affermato che la Regina sarebbe stata entusiasta per il nome della loro secondogenita, Lilibet Diana, ma secondo indiscrezioni la vicenda non corrisponderebbe al vero e anzi, la Regina sarebbe andata su tutte le furie a causa del nome della bisnipotina, che lei mai avrebbe approvato.

Sempre secondo i rumor riportati all’interno del libro di Robert Hardman, la sovrana non avrebbe inoltre dato ad Harry e Meghan il suo consenso per utilizzare come nome della figlia il vezzeggiativo Lilibet (con cui erano soliti chiamarla i suoi cari quando era bambina e, a seguire, suo marito Filippo).

Quale sarà la verità in merito alla vicenda? Oggi Harry e Meghan si sono trasferiti in pianta stabile negli Stati Uniti con i loro due figli e hanno progressivamente preso le distanze dalla loro vita pubblica.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG