Eleonora Pedron si è laureata in psicologia e ha rivolto un pensiero a suo padre e a sua sorella, entrambi scomparsi.

Eleonora Pedron ha da poco conseguito la laurea in psicologia, e ha voluto dedicare questo importante traguardo a sua sorella e a suo padre (entrambi scomparsi a causa di un incidente stradale). L’ex Miss ha confessato a Verissimo:

“Mi sono laureata con la maglietta del mio papà e l’anello di mia sorella. C’erano entrambi quel giorno. Alla laurea ho sentito la presenza di mio padre e di mia sorella”.

Eleonora Pedron: la dedica al padre e alla sorella

Eleonora Pedron ha perso sua sorella in un incidente stradale e, a seguire, anche suo padre ha perso la vita allo stesso modo (e mentre lei era a bordo del veicolo). L’ex Miss, che di recente ha conseguito la laurea triennale in psicologia, e a Verissimo ha confessato tra le lacrime:

“Dopo la morte di mia sorella non volevo che i miei genitori avessero il pensiero che anche io stessi soffrendo come loro, così cercavo di non farglielo capire. Sono dei traumi che rimangono, delle ferite aperte. Ti cambiano la vita, diventi un’altra persona. Mia madre mi ha sempre detto che vive in superficie. Se perdi una figlia e poi un marito la vita ti mette a durissima prova. Il cambiamento è inevitabile. Lei ha continuato ad andare avanti per me e per mio fratello. La sua forza siamo stati noi figli”.

Sui social in tanti hanno fatto le congratulazioni all’ex Miss, e sono impazienti di saperne di più sulla sua vita privata. Oggi Eleonora Pedron è legata a Fabio Troiano, con cui sembra aver trovato la serenità.

