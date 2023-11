Elisabetta Gregoraci ha mostrato via social alcuni dettagli della sua vacanza da sogno in Vietnam insieme al fidanzato Giulio Fratini.

Elisabetta Gregoraci si trova in Vietnam, e sta scoprendo gli usi e i costumi del posto senza dimenticare però di concedersi qualche lusso. Nelle ultime ore la showgirl ha divertito i fan mostrando la crociera sul Mekong fatta insieme al fidanzato Giulio Fratini e, a seguire, mentre rifiutava – non senza un po’ di disgusto – un bicchiere di grappa in cui sarebbe stato immerso un cobra (specialità tipica vietnamita). “Io passo”, ha detto la showgirl scatenando l’ilarità dei fan.

Elisabetta Gregoraci in Vietnam

La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini procede a gonfie vele e a quanto pare i due hanno deciso di concedersi una vacanza extralusso in Vietnam. Nelle ultime ore la showgirl ha mostrato ai fan alcuni retroscena emozionanti della sua vacanza, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più.

La showgirl ha preferito non parlare ancora pubblicamente della sua storia con Giulio Fratini, con cui fa coppia fissa ormai da quasi un anno. In tanti si chiedono se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro, ma al momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari. Dopo l’addio a Flavio Briatore, la showgirl ha scelto di vivere il suo privato con il massimo riserbo per cercare di tutelare suo figlio Nathan Falco (che ha uno splendido legame con entrambi i genitori). Lei e Briatore continuano a comportarsi come se fossero una famiglia per il bene del figlio avuto insieme.

