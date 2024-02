In occasione della Giornata Mondiale contro il cancro, la coreografa ha voluto lanciare un forte messaggio sui social.

Carolyn Smith ha condiviso immagini molto forti in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro. La coreografa di 63 anni, famosa soprattutto per il ruolo di capo giuria a “Ballando con le Stelle“, ha voluto dare rilievo alla Giornata Mondiale contro i tumori, condividendo un forte messaggio su Instagram.

Carolyn Smith e la lotta contro il cancro

Carolyn Smith ha voluto condividere sui social alcuni scatti realizzati in vari momenti della sua battaglia contro il cancro al seno iniziata nel 2015, inclusi quelli più difficili. A corredo delle immagini che la ritraggono in diverse situazioni ospedaliere, Carolyn ha voluto lanciare un appello: “Oggi è World Cancer Day. Una giornata importante per tutti noi ad essere sensibili a questo fenomeno che tocca troppi persone e famiglie. Dobbiamo sostenere la ricerca per combattere qualsiasi forma di cancro“.

È da quasi nove anni che la coreografa scozzese più amata in Italia lotta contro il cancro. “Chi mi conosce bene NON MOLLO MAI!!! – ha detto ancora – Faccio mio lavoro in modo piu positivo possibile e mi presento in televisioni anche quando sto male… THE SHOW MUST GO ON!!!!”.

“Da quando sono immersa in questo viaggio oncologico, ho cercato di aiutare il maggior numero di persone possibile ad affrontare questa esperienza con serenità e positività” – ha scritto ancora. “Ho fondato Dance4Oncology per i pazienti oncologici (uomini e donne)“, un progetto che prevede lezioni di ballo adatte a tutti e completamente gratuite, “perché abbiamo la certezza che il ballo è una terapia“.

Poi, rivolgendosi direttamente ai suoi followers, ha concluso con un invito: donare per la ricerca “che può salvare la vita di molti”.

Dopo aver ricevuto la prima diagnosi nel 2015, il cancro è tornato altre due volte e la lotta per Carolyn continua ancora oggi. Accanto a lei, oltre agli amici e colleghi, c’è sempre suo marito, Ernestino Michielotto, detto Tino, con cui è sposata dal 1997.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG