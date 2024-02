Il rapper ha voluto dedicare la canzone con cui è in gara a Giada e Alessio, i bambini uccisi dal padre nel marzo 2022.

Dopo il successo di “Supereroi” a Sanremo 2023, Mr Rain ha voluto fare dedica speciale con il brano scelto per questa edizione. “Due Altalene” è dedicata a Giada e Alessio, i bambini di 13 e 7 anni uccisi dal padre nel marzo 2022 a Mesenzana, nel Varese.

La dedica di Mr Rain a Sanremo

Al termine della sua esibizione sul palco in occasione della prima serata, Mr Rain ha voluto condividere un pensiero sui social: “Ti senti sospeso a mezz’aria e il mondo ti crolla sotto i piedi: è così che ti senti – ha scritto l’artista su X – All’inizio è troppo irreale per crollare, ma allo stesso tempo troppo doloroso per restare in piedi”.

E ancora, “Ti senti sospeso a mezz’aria e il mondo pare fermarsi. Cosa ti dà la forza per ritornare a vivere? Beh, l’amore che quella persona ti ha dato quando era in vita, è quello che ti spinge“. Dopodiché, Mr Rain ha spiegato: “Dopo aver sentito queste parole è nata Due Altalene. A voi, Giada e Alessio…”.

“Ti senti sospeso a mezz’aria e il mondo ti crolla sotto i piedi: è così che ti senti. All’inizio è troppo irreale per crollare, ma allo stesso tempo troppo doloroso per restare in piedi. Ti senti sospeso a mezz’aria e il mondo pare fermarsi. Cosa ti dà la forza per ritornare a… pic.twitter.com/OpqpvVWk73 — Mr.Rain (@MRRAINOFFICIAL) February 6, 2024

“Grazie” ha scritto la mamma dei bambini, Luana, che ha voluto ringraziare l’artista con un post: un cuore e la foto dei due figli, ovvero le due altalene della canzone.

Chi erano Giada e Alessio

Giada e Alessio avevano 13 e 7 anni quando nel marzo 2022 il padre, Andrea Rossin, operaio saltuario tra l’Italia e la Svizzera, li ha uccisi nel sonno. A trovare i corpi dei due bambini era stata la madre Luana, che proprio poche settimane prima del tragico evento aveva preso la decisione di separarsi dal marito e ritornare a vivere dalla madre. “Avevo paura dei suoi comportamenti, ultimamente era diventato ossessivo nei miei confronti“, aveva dichiarato la donna sul momento.

Luana aveva inoltre affermato che “Andrea temeva che dopo la separazione non gli facessero vedere più i figli, ma era un pensiero assolutamente fuori dalla realtà“. “Aveva insistito ad averi con sé a cena – aveva inoltre dichiarato – mi sono fidata“.

