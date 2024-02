Kledi Kadiu a Verissimo: un viaggio tra vita e danza.

Nell’ultima puntata del celebre talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, abbiamo assistito a un’intervista con Kledi Kadiu, noto ballerino. Il noto ballerino albanese naturalizzato italiano ha condiviso aspetti inediti della sua vita personale e professionale.

Verissimo, Kledi Kadiu e la storia del figlio Gabriel

Kledi Kadiu, acclamato ballerino, è salito alla ribalta grazie ad Amici di Maria De Filippi. Quest’anno il noto ballerino compirà 50 anni, l’intervista si apre ricordando il suo grande amore, Charlotte Lazzari.

“Il 2014 mi ha fatto incontrare la persona che mi ha completato…mi ha regalato due splenditi bambini” ha raccontato il noto ballerino, ricordando il prossimo anniversario con Charlotte. La coppia hanno avuto due figli: Lea e Gabriel.

Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha toccato diversi argomenti, tra cui la delicata situazione del piccolo Gabriel. Il bambino di due anni e mezzo soffre di meningoencefalite. “Sicuramente sarà un percorso lungo nel tempo, però siamo molto soddisfatti…ci sorprenderà. Con piccoli passi, sta andando molto bene…” ha confessato il noto ballerino.

Il ricordo della carriera ad Amici di Maria De Filippi

L’intervista ha offerto uno sguardo unico sulla carriera ad Amici di Maria De Filippi. La nota ballerina Rossella Brescia ha voluto lasciare un videomessaggio all’amico. “C’era talmente feeling, si poteva pensare a qualcosa di più vicino…quando si balla bisogna che si esprime questa emozione. Se al pubblico arriva, ben venga“.

Ricordando i balli con Maria De Filippi, Kledi ripercorre il suo percorso in televisione. Virginia Tomarchio, ex ballerina di Amici, ha voluto lasciare un video messaggio al suo maestro. “Virginia ora lavora in Germania…Una persona sensibile, corretta“.

A seguire, un post su Instagram del noto ballerino a Verissimo:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG