Domenica In: un episodio imbarazzante ha coinvolto Mara Venier e Tony Dallara.

Nell’ultima puntata di Domenica In, un episodio imbarazzante ha coinvolto la conduttrice Mara Venier e l’ospite musicale Tony Dallara, aggiungendo un tocco di imprevedibilità alla trasmissione.

Mara Venier: uno sguardo indiscreto che fa discutere

La puntata ha visto un momento di imbarazzo per la nota conduttrice Mara Venier, quando Tony Dallara, ospite per la seconda volta, ha lasciato vagare lo sguardo sul décolleté della conduttrice. Venier, accortasi dell’attenzione non proprio professionale del cantante, lo ha prontamente messo in riga con un’osservazione pungente.

“Dove guardi, però? Ti cascano sempre gli occhi lì, io ti vedo“, Dallara ha tentato di rispondere con un complimento, affermando che la conduttrice è bella “da su a giù”, ma la Venier ha saggiamente ricordato che: “Alla tua età queste cose non dovrebbero accadere perché può far male“.

Domenica In: interruzioni e gaffe musicali

Oltre a questo siparietto, la presenza di Dallara a Domenica In si è rivelata fonte di ulteriori disguidi. Durante l’esecuzione del brano “Bambina Bambina”, il cantante ha dovuto interrompere più volte la sua performance: una volta per essere partito senza base musicale, un’altra per aver interrotto la Venier, e infine ha addirittura incolpato la conduttrice, seppur scherzosamente, di mandarlo in confusione. Nonostante questi imprevisti, i colleghi di Dallara presenti in studio hanno apprezzato le sue esibizioni, tributandogli un caloroso applauso.

La puntata ha visto anche un intervento sorpresa di Fiorello, che ha interrotto Amadeus, e un momento dedicato alla cantante Wilma Goich, che ha eseguito un brano un tempo cantato con un uomo “di cui ora manco ricorda più il nome”, in chiaro riferimento all’ex marito Edoardo Vianello.

Venier ha poi rivelato che Vianello era stato invitato nelle puntate precedenti, senza ricevere risposta, sottolineando un certo dispiacere per l’assenza di un segmento che si conclude proprio in questa puntata, anticipando la diretta speciale da Sanremo la prossima settimana.

