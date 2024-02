Emanuel Lo si racconta a Verissimo: tra l’amore con Giorgia, sogni e il suo ruolo ad Amici.

Nell’ultima puntata del celebre talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, abbiamo assistito a un’intervista con Emanuel Lo, noto ballerino e maestro di Amici di Maria De Filippi. Il noto artista ha condiviso aspetti inediti della sua vita professionale e amorosa con la cantante Giorgia.

Verissimo, Emanuel Lo racconta la sua storia con Giorgia

Emanuel Lo, acclamato ballerino, è salito alla ribalta per il ruolo di maestro all’interno del programma di Amici di Maria De Filippi.

Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha toccato diversi argomenti, tra la storia d’amore con la cantante Giorgia. I due stanno insieme da venti anni. “Metà della mia vita…siamo ancora giovani però la strada è stata lunga…è stato bello ed è bello” ha racconta il noto ballerino. Emanuel Lo ha ripercorso le diverse fasi della propria storia d’amore con la nota cantante.

“Ci siamo anche lasciati, più di una volta… per tanti motivi personali” confessa il noto ballerino, che continua raccontato: “Anche per un anno, quasi un anno…dopo un anno di separazione, è stato bello ritrovarsi“.

Prossimamente Giorgia sarà conduttrice al Festival di Sanremo, il noto ballerino le fa degli auguri pubblici: “Sono molto contento per lei…secondo me, sarà bello vederla in questa veste“.

Il percorso ad Amici di Maria De Filippi

A Verissimo, Emanuel Lo ha raccontato anche del suo percorso ad Amici di Maria De Filippi. Il talent si avvicina alla fase finale del serale, ecco le parole del maestro: “Ogni tanto mi scaldo…con la danza ho un canale…Mi piace sentire l’esterno, anche altre opinioni ma se non le riconosco…vado contro”.

L’intervista con Silvia Toffanin si conclude riflettendo sul settore della danza: “I ballerini hanno avuto difficoltà…l’esplosione è importante che ci sia. Grazie a Maria che dà la possibilità ai ballerini di farsi vedere“.

A seguire, un post su Instagram che raffigura il noto ballerino a Verissimo:

