La famosa modella Kim Kardashian ha svelato di aver assunto una tata uomo per assistere i suoi figli, cosa certamente inedita per il ruolo.

Interessanti novità per Kim Kardashian che ha svelato una particolare scelta fatta in famiglia. Nel corso di un nuovo episodio della serie ‘The Kardashians’ in onda su Hulu, infatti, la modella ha annunciato di aver deciso di affidare i figli ad una tata uomo. Sì, proprio così, non la classica domestica e baby sitter ma una figura maschile.

Kim Kardashian e la tata uomo per i figli

Dopo il divorzio dal rapper Kanye West, la donna ha dovuto affrontare dei momenti difficili trovandosi a dover accudire i suoi bambini da sola oltre che dover fare i conti con una vita lavorativa, come ben noto, piuttosto impegnativa.

Ecco allora che ha deciso di affidarsi ad una figura in grado di poterla aiutare con i suoi figli. La Kardashian ha spiegato di aver optato per una tata uomo, o meglio, come viene definito, un ‘manny’, termine nato dall’unione delle parole male e nanny.

“Penso che la mia famiglia sia dominata dalle donne, e recentemente ho assunto un uomo come tata per i miei figli”, ha spiegato. “Volevo davvero avere intorno una figura maschile che li andasse a prendere e li portasse a fare sport, ed avevo una paura matta di dirlo al loro padre”.

La decisione di affidarsi ad un uomo ha creato nella modella e imprenditrice molta ansia, specie per come avrebbe potuto reagire il padre dei suoi figli. E invece: “Quando stava accompagnando i bambini, Kanye si è presentato, ha giocato due contro due con lui e Saint, è stato così gentile con lui, dicendo: ‘Ehi, se puoi aiutarmi a crescere mio figlio…’. E io ho pensato: ‘Oh mio Dio, OK. È fantastico’”, le parole riprese da Whoopsee.

