Si è accesa una forte discussione sui social riguardo la concorrente del GF Samira Lui. Il giallo avrebbe ora trovato una spiegazione.

Concorrente ancora nella Casa del Grande Fratello ma già annunciata tra una decina di giorni ad un evento? Questa la domanda che si sono posti tantissimi fan in queste ore a proposito di Samira Lui ed una serata di ‘Tutto Sposi’ prevista il 29 ottobre a Napoli che sembrava annunciare la donna come ospite. Adesso, il giallo sembra aver trovato una spiegazione.

Samira Lui, il giallo tra GF e ospitata a Tutti Sposi

Nelle ultime ore, come detto, si è acceso un vero e proprio caso riguardo la ragazza, concorrente del Grande Fratello. Infatti, la donna è protagonista della locandina di ‘Tutto Sposi Fiera’ che si terrà dal 26 al 29 ottobre a Napoli. La modella sembrava fosse attesa il 29 ottobre per la sfilata, cosa che andrebbe, di fatto, ad anticipare una sua uscita dal reality di Canale 5.

Uno spoiler in piena regola che ad alcuni fan e utenti non è andato giù: “Avete spoilerato che Samira Lui uscirà dal GF!”, hanno scritto alcuni.

Altri telespettatori, invece, si sono sentiti presi in giro perché, se la presenza della donna fosse confermata per il 29, questo andrebbe a far pensare che tutto del GF sia programmato.

La spiegazione

La verità, però, pare essere un’altra e a darla è stato il profilo ufficiale della Lui: “Qualsiasi notizia sulla programmata eliminazione di Samira al fine di partecipare ad una sfilata è completamente falsa. Il brand sfilerà la collezione di cui Samira è testimonial”, si legge in una storia Instagram.

Quindi, la bella Samira, almeno stando a quanto affermato dal suo profilo, è “solamente” testimonial del brand che sfilerà all’evento. Nessuno spoiler, quindi, almeno così sembra. Per ora…

Di seguito anche un post su X di un utente che aveva ipotizzato l’uscita della gieffina per presenziare all’evento:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG