Sarà presto il turno di Alessandro Basciano di raccontare la sua verità sulla fine della relazione con Sophie Codegoni. Ecco quando e dove.

A distanza di una settimana dalle parole dell’ormai ex Sophie Codegoni, ecco che Alessandro Basciano parlerà della fine della relazione con la compagna e darà la sua versione dei fatti. Il ragazzo lo farà in televisione, esattamente come accaduto all’influencer. L’occasione sarà il salotto di Verissimo con Silvia Toffanin.

Alessandro Basciano, la replica alla Codegoni a Verissimo

Esattamente come accaduto alla ormai ex compagna Sophie, anche Alessandro Basciano avrà modo di raccontare la sua versione dei fatti riguardo la rottura con la donna. Il botta e risposta arrivato alcuni giorni fa dopo l’intervista a Verissimo dell’influencer aveva portato proprio il ragazzo a chiedere il diritto di replica.

Detto, fatto. Nel salotto di Canale 5, l’uomo avrà modo di dire la sua sabato dalle 16:30. Ad annunciarlo il profilo ufficiale del programma: “Racconterà la sua versione sulla fine della storia con Sophie Codegoni”, si legge nella didascalia della comunicazione su Instagram.

Alessandro, dopo l’intervista dell’ex, aveva subito fatto sapere: “Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l’altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare) …visto che non ha rispettato lei in primis … con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni… non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria ….. Appena ci sarà il momento giusto Dirò tutta la verità … E li saranno caz*i amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro …”.

A questo punto staremo a vedere cosa verrà raccontato e se si riuscirà a capire veramente cosa è avvenuto tra i due.

Di seguito anche il post Instagram del programma con l’annuncio della presenza del ragazzo:

