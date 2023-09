Alcuni scatti rubati di Kate Moss hanno fatto il giro del web e hanno sollevato le critiche da parte dei fan.

Kate Moss è una delle supermodelle iconiche e più famose di tutti i tempi ma, nelle ultime ore, è stata ampiamente criticata per via del suo aspetto estetico.

La modella infatti è stata paparazzata mentre si trovava a Londra in compagnia della famiglia e, nelle foto in questione, la si vede fumare una sigaretta con la pelle visibilmente segnata da rughe e da altri segni del tempo. “Irriconoscibile”, ha scritto qualcuno sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Senza trucco e filtri non si può guardare”.

Kate Moss senza trucco: la foto solleva una bufera

Kate Moss è stata travolta da una vera e propria valanga di critiche per il suo aspetto estetico e tra i fan c’è anche chi ha affermato di non averla riconosciuta dalle sue ultime foto. Negli ultimi scatti diffusi dal New York Post infatti, la modella appare con il viso segnato dalle rughe e dalle macchie.

La Moss si è sempre definita una grandissima fumatrice e ha affermato di non essere intenzionata a smettere. La modella sembra aver rinunciato anche ai ritocchi estetici e in tanti, tra i fan, hanno preso le sue difese sui social affermando solamente che le sue ultime foto non le renderebbero onore.

Oggi la modella è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e non è dato sapere se attualmente sia impegnata o se sia single.

