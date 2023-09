La partecipazione di Bruno Barbieri a Ballando con le Stelle era data praticamente per certa, ma nelle ultime ore sembra sia stata annullata.

Da mesi si vocifera che Bruno Barbieri sarà tra i membri del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle ma nelle ultime ore il portale Dagospia ha fatto sapere che il famoso chef si sarebbe tirato indietro all’ultimo minuto.

Il motivo? A quanto pare alcuni impegni di lavoro che coinciderebbero con la messa in onda del programma tv gli avrebbero impedito di partecipare. Al momento la notizia resta senza conferma e sono ancora tanti i fan che sperano di vederlo al programma tv.

Bruno Barbieri fuori da Ballando con le Stelle: i motivi

In tanti tra i fan del celebre chef Bruno Barbieri speravano di vederlo alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, che prenderà il via su Rai 1 dal prossimo 21 ottobre. I nuovi protagonisti del format tv saranno le conduttrici Simona Ventura e Paola Perego, il giornalista Giovanni Terzi, l’attore e regista Ricky Tognazzi, la giornalista Carlotta Mantovan e Rosanna Lambertucci.

In tanti sono curiosi di sapere chi prenderà il posto di Bruno Barbieri e quali saranno gli altri vip che prenderanno parte alla nuova edizione dello show. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e pertanto ai fan del programma non resta che attendere l’uscita di nuove indiscrezioni. Per il momento la conduttrice Milly Carlucci continua a mantenere il massimo riserbo, ma ha fatto sapere già che il cast dei giudici sarebbe stato riconfermato.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG