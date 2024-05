Nuove informazioni sulla salute di Kate Middleton. La Principessa del Galles sarebbe stata avvisata fuori da Kensington Palace.

Numerosi i rumors sulla Famiglia Reale in questi ultimi mesi. In modo particolare relativamente alle condizioni di salute di Re Carlo e della Principessa, Kate Middleton. La moglie di William, infatti, dopo l’annuncio sul tumore non si è fatta più vedere pubblicamente. Almeno fino ad oggi visto che alcuni tabloid inglesi hanno parlato di un avvistamento fuori da Kensington Palace.

Kate Middleton, l’avvistamento fuori da Kensington Palace

Secondo quanto si apprende da Leggo e da Oggi che citano il Daily Mail, potrebbero esserci novità positive in merito alle condizioni di salute di Kate Middleton. Pare, infatti, che la Principessa sia abbastanza in forze da poter uscire fuori da Kensington Palace insieme al marito William e ai figli George, Charlotte e Louis per fare una passeggiata e non solo.

A conferma di questa ipotesi, ci sarebbe stato un avvistamento proprio fuori da Palazzo e non troppo distante da Windsor. La donna sarebbe stata vista mentre passeggiava con la sua famiglia. La Principessa del Galles starebbe quindi migliorando sempre di più e starebbe continuando a sottoporsi alla chemioterapia preventiva che, va detto, sicuramente le ha dato non pochi problemi.

L’affetto dei sudditi inglesi

Le vicende legate alla salute della moglie di William sono state seguite con particolare enfasi dai sudditi inglesi fin dai minuti successivi all’annuncio del tumore. Kensington Palace ha fatto, infatti, sapere di essere rimasto sorpreso in positivo dalla quantità di cartoline, lettere e piccoli regali che sono giunti per la Principessa come augurio di guarigione. “Riceviamo decine di migliaia di messaggi ogni giorno. Siamo rimasti davvero toccati dall’affetto della gente”, le parole di un funzionario del Court Post Office che si occupa di smistare tutta la posta indirizzata ai membri della famiglia reale.

