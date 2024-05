Dopo aver effettuato il cambio di colore agli occhi, Francesco Chiofalo ha ammesso di avere qualche paura a tornare alla sua routine.

Si è sottoposto poche settimane fa ad un intervento di cambio colore agli occhi e, a quanto pare, al netto dell’ottimo risultato ottenuto, il ritorno alla vita di tutti i giorni non è stato facile come pensava. Stiamo parlando di Francesco Chiofalo che ha ammesso in queste ore di aver smesso totalmente di usare la macchina per paura…

Chiofalo e la paura di guidare

Sui social, tramite le proprie stories Instagram, Chiofalo ha spiegato di dover fare i conti con una grossa paura dopo l’operazione agli occhi, quella di guidare. “Da quando mi sono sottoposto all’intervento di cambio colore agli occhi ho smesso di guidare la macchina totalmente. Ho finito definitivamente la mia convalescenza e fortunatamente sto bene. I miei occhi vedono bene e volendo potrei portare tranquillamente la macchina. Il problema è che dopo l’intervento mi si è sviluppata come una sorta di ‘fobia’ a livello psicologico e non riesco a guidare”, ha ammesso il giovane.

“Ho paura e questa cosa mi blocca”, ha proseguito ancora Francesco. “In realtà potrei portare tranquillamente la macchina e sono solo bloccato psicologicamente dalla paura. Oggi proverò a guidare la macchina per la prima volta dopo l’intervento. Spero che la prova di guida vada bene e che io mi riesca a sbloccare dalla paura di guidare”.

Le critiche e gli insulti ricevuti

Al netto dei timori del ragazzo, Chiofalo è stato anche oggetto di diverse critiche che, sicuramente, non lo hanno aiutato a ritornare alla sua quotidianità. Il giovane ex volto di Temptation Island, infatti, aveva lamentato di essere stato vittima di tanti insulti per la sua decisione di cambiare colore agli occhi: “Io penso che ognuno di noi nella propria vita e con il suo corpo è libero di fare ciò che vuole e nessuno ha il diritto di insultarlo o giudicarlo per questo… e chi lo fa è solo un incivile frustrato”, aveva detto a conclusione di un pensiero verso gli haters.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG