Possibile riavvicinamento tra Ida e Mario dopo la fine di Uomini e Donne. Sui social sarebbe arrivato l’indizio con le parole dell’uomo.

Dopo la fine del trono over con Ida Platano uscita da Uomini e Donne con grande amarezza e delusione, le cose potrebbero presto cambiare. In modo particolare, la dama e uno ex corteggiatore, Mario, potrebbero riavvicinarsi. Sembra essere questa la sensazione dopo l’intervento di un ex gieffe, Ciro Petrone, amico di Cusitore.

Uomini e Donne, Ida e Mario ci riprovano?

Potrebbero esserci novità nella storia, per la verità mai iniziata, tra Ida Platano e Mario Cusitore. Dopo la fine del trono della donna e la grande amarezza da lei mostrata, i due potrebbero riavvicinarsi. L’ex corteggiatore pare essere realmente intenzionato a conquistare la bresciana. A metterci lo zampino, in questo senso, anche l’ex gieffe, Ciro Petrone, amico appunto di Cusitore. Il giovane ha chiesto a Mario se avesse messo la testa apposto e in questo senso la risposta è stata chiara: “Io la testa l’ho sempre avuta a posto. Però se tu aspetti avrai buone notizie“.

Ed è in questo senso che i rumors sul suo rapporto con Ida stanno andando avanti e anche per merito di una segnalazione giunta nelle scorse ore all’esperta di gossip Deianira Marzano. La donna ha condiviso un messaggio di un utente dove veniva raccontato di avere un’amicizia in comune con Mario Cusitore e che quest’ultimo abbia confidato di essere innamorato e di aver capito di aver sbagliato con la dama.

L’addio amaro a UeD di Ida

Solamente pochi giorni fa, la Platano aveva voluto commentare con tristezza il percorso fatto in questa ultima edizione di UeD. La donna aveva detto via social, tra i vari passaggi: “Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come l’avevo immaginato… Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta e anche chi non mi ha mai capita. Grazie a Maria per l’opportunità e Grazie a tutta la redazione di Uomini e Donne”. Chissà, però, a questo punto, se un nuovo percorso avrà presto inizio…

