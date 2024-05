Dopo aver concluso la sua esperienza a L’Isola dei Famosi, non senza qualche polemica, Pietro Fanelli ha svelato quanto ha guadagnato.

Il tema dei compensi nei reality è sempre di grande interesse. A parlare di quanto abbia guadagnato nella sua recente esperienza a L’Isola dei Famosi, conclusa non senza qualche polemica, è stato il giovane Pietro Fanelli. Il poeta è stato intervistato da Novella 2000 e non ha fatto mancare alcuni passaggi piuttosto accesi…

Pietro Fanelli e il cachet a L’Isola dei Famosi

Nel corso dell’intervista rilasciata a Novella 2000, Fanelli ha parlato di diversi argomenti. Oltre alle delucidazioni sullo scontro avuto con Tommaso Zorzi, il poeta si è soffermato sulla sua esperienza a L’Isola dei Famosi e i compensi concordati per vivere l’avventura in Honduras. “Visto che non ero un volto già noto, mi pagavano solo 100 euro al giorno, quindi 700 a settimana”, ha raccontato il giovane.

“Essendo uno ‘squattrinato’ pensavo di trarne qualche soldino per vivere più dignitosamente. Purtroppo però il compenso economico previsto per il mio personaggio era misero”, ha aggiunto ancora il ragazzo. “Onestamente non sono andato solo per il compenso fine a sé stesso. Quanto per il trampolino di lancio che, un programma di punta come L’Isola dei Famosi, avrebbe potuto darmi una volta uscito”, ha voluto precisare ancora Fanelli che spera di trarre dei benefici magari anche in termini di visibilità social.

La rabbia contro il reality

Al netto delle parole sui guadagni ottenuti, Fanelli non ha fatto mancare qualche stoccata all’Isola: “Hanno cercato di rendermi quasi ridicolo e quando non sono stato più alle ‘loro regole’ hanno cercato di censurarmi”, ha detto sempre a Novella 2000 il ragazzo. “Hanno manipolato la mia immagine già dal video di presentazione, presentando il personaggio, quasi ridicolo, che loro desideravano avere, ma non ero io”. Vedremo se ci saranno risposte da parte di Mediaset e da parte del programma.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG