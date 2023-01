I media britannici hanno riportato una dichiarazione di Kate Middleton che sembra essere una chiara frecciatina contro il cognato Harry.

Dopo le accuse rivolte contro di lei e il resto della famiglia Reale nella controversa autobiografia di Harry, Spare, sembra che la duchessa Kate Middleton abbia rivolto una frecciatina contro il cognato durante una sua visita all’Open Door Charity Birkenhead, struttura che si occupa di salute mentale.

“Fare terapia non funziona su alcune persone, questi percorsi non sono per tutti. È molto importante avere una varietà di terapie possibili”, avrebbe detto Kate (stando a quanto riporta il Sun) e ancora: “Fare musica e lasciar emergere i nostri sentimenti è meglio che parlarne in un contesto clinico. Posso metterlo per iscritto”.

Kate Middleton

Kate Middleton contro Harry: la frecciatina

I membri della famiglia Reale continuano a mantenere il massimo riserbo in merito alle controverse dichiarazioni fatte da Harry nel suo mémoir, Spare. Nonostante questo sembra che la cognata Kate Middleton abbia deciso di scagliare una frecciatina contro il cognato che, all’interno del suo libro, ha lungamente parlato dei benefici da lui sperimentati grazie alla terapia. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti si chiedono se davvero, come si vocifera, Re Carlo abbia deciso di escludere Harry dalla sua cerimonia d’incoronazione dopo quanto da lui affermato.

