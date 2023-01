Brooklyn Beckahm si è cimentato nella preparazione di una lasagna vegana, ma è stato bersagliato dagli haters italiani.

Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria Beckham, ha condiviso in queste ore via social la sua ricetta di una lasagna vegana, ma ha finito per attirarsi contro una marea di critiche da parte dei fan italiani. “Non ci siamo, qui c’è un vero e proprio problema di qualità degli ingredienti”, ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Che orrore!”, e ancora: “Molto basica e zero finezza”.

Brooklyn Beckham: la lasagna vegana

Come altri giovani e aspiranti chef anche Brooklyn Beckham ha deciso di cimentarsi ai fornelli e mostrare il suo operato via social, peccato che una grandissima quantità di fan italiani abbiano bocciato appieno il lavoro da lui eseguito.

Brooklyn ha deciso di sostituire alcuni degli ingredienti abitualmente presenti nella lasagna con carne artificiale, formaggio vegetale e melanzana, ma il risultato non ha fatto altro che indignare il suo pubblico social. Il figlio di David e Victoria Beckham riuscirà a fare meglio con la sua prossima ricetta? Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Brooklyn non ha replicato ai commenti via social.

