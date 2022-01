Jovanotti ha annunciato via social di essere guarito dal Coronavirus e insieme a sua figlia Teresa ha potuto finalmente aprire i suoi regali di Natale.

Attraverso un simpatico video sui social Jovanotti ha rivelato ai fan di essere guarito da Covid-19. “Tampone negativo, penso positivo”, ha scritto il cantante citando un suo celebre brano. Insieme a lui, nel video, si vede la figlia Teresa, che gli ha consegnato i regali di Natale che per ovvie ragioni il cantante non aveva potuto finora aprire (si trovava infatti in isolamento, separato dalla moglie e dalla figlia). “Ho ricevuto dei regali di Natale favolosi”, ha esclamato mostrando i calzini fatti a mano per lui dalla figlia Teresa e lo splendido tappeto donatogli invece dalla moglie Francesca Valiani. “Sono libero dal virus, sei contenta?”, si sente dire da Jovanotti alla figlia, che nel video risponde: “Molto”.

Jovanotti: la figlia

Jovanotti ha uno splendido legame con sua figlia Teresa che, nel 2020, si è trovata a dover combattere la sua battaglia più difficile: la ragazza ha infatti scoperto di avere il linfoma di Hodgkin e per questo ha dovuto sottoporsi a un lungo e difficile percorso di cure. Oggi, fortunatamente, per lei tutto sembra essersi risolto per il meglio.