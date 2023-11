Jolanda Renga ha confessato quelli che per lei sarebbero i lati negativi dell’essere figlia di due personaggi famosi.

Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, non ha mai fatto segreto di avere uno splendido rapporto con entrambi i suoi genitori ma, nonostante questo, ha affermato che fin da piccolissima avrebbe compreso come la loro popolarità fosse “un’arma a doppio taglio”.

“Fin dalle elementari sapevo che era un’arma a doppio taglio. C’erano bambini che venivano da me e mi chiedevano: ma tu vivi in una villa? i tuoi genitori li vedi? Come se vivessi in un mondo parallelo e non fossi, come loro, una figlia con due genitori presenti, un fratello, la casa”, ha confessato a Il Corriere della Sera, aggiungendo anche che alcuni compagni di scuola avrebbero preteso da lei gli autografi o, peggio, i numeri di telefono dei suoi genitori.

Jolanda Renga: la confessione sui genitori

Jolanda Renga ha confessato al Corriere della Sera che per lei sarebbe stata “un’arma a doppio taglio” la popolarità dei suoi genitori e che, a causa di questa, avrebbe vissuto i continui pregiudizi da parte dei compagni di scuola e, a seguire, da parte degli haters dei social. Lei stessa ha ammesso infatti che c’è chi le scrive “‘Fai schifo’, ‘Non ti meriti quello che hai’, ‘Sei solo una figlia di’” e ancora: “Io replico dicendo: ‘Vabbe’, forse hai ragione, ma lasciami almeno il beneficio del dubbio’“.

Oggi Jolanda sembra aver trovato la sua strada nel mondo della scrittura e infatti, di recente, ha pubblicato il suo primo libro, e il suo sogno sarebbe quello di lavorare anche nel mondo musicale: “Mi piace tutto quello che riguarda la scrittura, dalla narrativa alla sceneggiatura. Mi piace anche l’idea di scrivere testi di canzoni”, ha dichiarato e, in merito alla possibilità di scrivere canzoni per suo padre ha aggiunto: “Ma io glielo dico sempre! Lui risponde sì, ma poi non se ne fa mai nulla. Quindi mi sono stufata, ora si arrangia”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG