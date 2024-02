Non solo il ‘Ballo del Qua Qua’, a Sanremo John Travolta sarebbe stato protagonista di una gaffe con i Ricchi e Poveri.

Si sta parlando tantissimi della presenza nella seconda serata del Festival di Sanremo di John Travolta. Non solo per la vicenda cachet e per il ‘Ballo del Qua Qua‘ ma anche per un retroscena venuta a galla solo adesso e che ha visto protagonisti anche i Ricchi e Poveri.

John Travolta, gaffe con i Ricchi e Poveri

In queste ore sui social sono state numerose le segnalazioni relative al noto attore di Hollywood e un episodio che avrebbe visto protagonisti anche i Ricchi e Poveri. Tutto sembra essere partito da una segnalazione arrivata agli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza da parte di una utente.

Questa persona, rivolgendosi in privato ai due esperti ha raccontato di aver assistito ad una scena incredibilmente divertente, ovvero ad una gaffe pazzesca di Travolta.

L’attore avrebbe scambiato i Ricchi e Poveri per due portapizze o, comunque, per due fattorini che si occupavano del servizio di catering.

“Ieri mentre ero nei camerini a sistemare i capelli a **** i Ricchi e Poveri hanno chiesto di salutare John Travolta e fare una foto con lui”, si legge nella segnalazione condivisa poi nelle stories Instagram della Marzano. Il tutto sembra essere avvenuto in inglese con una incomprensione tra le parti davvero tragicomica.

“Lui in inglese li ha scambiati per l’azienda che portava il buffet nelle stanze degli artisti!”.

Inutile dire che tale segnalazione che non sappiamo se effettivamente corrisponda al vero ha avuto subito un impatto importante sui social diventando virale. In tantissimi hanno commentato l’accaduto con gif e meme.

Chissà se i diretti interessati vorranno confermare o smentire la vicenda. Senza dubbio, se fosse successo davvero, una gaffe epica da parte dell’attore.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda i due cantanti:

