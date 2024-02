Massima allerta a Sanremo, secondo voci di corridoio si teme una litigata tra due famose cantanti. Ecco di chi si tratta.

Non solo i big in gara. Al Festival di Sanremo ci sono tantissimi artisti e personaggi famosi che sono impegnati, in vario modo, nel corso delle serate. In tal senso, secondo quanto riportato da Dagospia, alla kermesse musicale si starebbe temendo una litigata tra due cantanti che, in passato, non se le erano certo mandate a dire. Di chi si tratta? Di Paola Iezzi e di Arisa…

Sanremo, si teme la litigata

Dopo le recenti polemiche per quanto accaduto col super ospite John Travolta, a Sanremo potrebbe esserci un altro piccolo caso.

In questo senso, in realtà, si starebbe cercando di evitarlo. Si tratta di un incontro che, potenzialmente, potrebbe far volare grosse scintille.

Protagoniste Paola Iezzi e Arisa, entrambe impegnate fuori dall’Ariston per ragioni diverse. Tra le due non scorre buon sangue dopo alcune vedute diverse riguardo il Pride di Roma della scorsa estate.

In tal senso Dagospia ha spiegato che probabilmente tra gli addetti ai lavori si starebbe cercando di evitare di far incontrare le due.

“Ricordate la polemica a distanza per il Pride di Roma tra Paola Iezzi e Arisa con tanto di dito medio di quest’ultima? C’è chi assicura che venerdì si cercherà con molta attenzione di evitare un incontro dietro le quinte tra le due cantanti”, si legge. “Paola conduce con sua sorella PrimaFestival e venerdì affiancheranno nella serata duetti i Ricchi e Poveri, a pochi metri si esibirà in piazza Colombo dal palco Suzuki Rosalba Pippa per tutti Arisa. Meglio non rischiare una nuova lite“.

Di seguito anche un post Instagram dedicato a Paola e Chiara, protagoniste del pre kermesse:

