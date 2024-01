Ritorno in televisione da Caterina Balivo per Jessica Morlacchi. L’ex volto di ‘Oggi è un altro giorno’ è riapparso con qualche cambiamento…

A ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, ecco il ritorno in televisione di Jessica Morlacchi. L’ex cantante ed ex volto di ‘Oggi è un altro giorno’ ha fatto la sua apparizione nel corso della trasmissione Rai ed è parsa fin da subito un po’ cambiata. Per sua stessa ammissione c’è stato un passaggio… dal chirurgo estetico.

Jessica Morlacchi e il ritocco estetico

Tra gli ospiti de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, come detto, c’è stata Jessica Morlacchi. L’ex cantante, subito al suo ingresso nello studio televisivo, è stata accolta da grandi applausi visto l’affetto che il pubblico Rai ha nei suoi confronti, anche dopo la sua partecipazione come opinionista fissa di ‘Oggi è un altro giorno’, trasmissione che, adesso, non va più in onda.

La donna, dopo una clip a lei dedicata, si è lasciata andare a una confidenza su qualche ritocchino estetico a cui si è sottoposta: “Diciamolo a casa, sennò dicono ‘chi è questa?’. Ho fatto un passaggetto dal chirurgo“.

Un’ammissione in piena regola che tra ironia e applausi del pubblico ha portato la diretta interessata a continuare: “Dico la verità, è vero, sono sincera”.

Successivamente, nelle sue parole, anche un passaggio su Serena Bortone e, appunto, la trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’: “Grazie a Serena ho trovato l’amore. Poi è finita, sono strani questi uomini… Io sono perfetta ho anche messo tutto a posto!”.

Tra gli altri momenti divertenti del pomeriggio di Rai1, alcune gag con la Balivo che ha scherzato sull’essere frizzantina della sua ospite e il modo in cui la Bortone sia riuscita a “placarla” durante le varie puntate del suo programma.

Di seguito anche un post su X con la scenetta a ‘La Volta Buona’:

