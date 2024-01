Scandalo al Grande Fratello con Massimiliano Varrese ancora coinvolto. Il concorrente è stato preso di mira da molti utenti social.

Ancora un comportamento, e in questo caso un gesto, di Massimiliano Varrese al Grande Fratello fa disuctere. L’attore, non molto simpatico sui social, si è reso protagonista di un atteggiamento mal giudicato verso Vittorio e che ha fatto scoppiare una serie di richieste di provvedimenti nei suoi confronti.

Massimiliano Varrese, il gesto al GF su Vittorio

Non molto apprezzato, almeno all’apparenza, dal pubblico del GF, Varrese è finito al centro di un nuovo scandalo nel reality.

L’ultima accusa mossa contro l’attore è arrivata in queste ore e fa riferimento a quanto accaduto in piscina. Nello specifico, l’uomo, in maniera apparentemente goliardica, ha spinto Vittorio Menozzi dentro la piscina. Un modo giocoso per fare uno scherzo all’inquilino ma che, a quanto pare, ha portato all’attore tantissimi attacchi.

Infatti, numerosi i fan del modello si sono scagliati contro Massimiliano, accusandolo di avere spinto Vittorio in piscina con cattiveria.

Va detto che non ci sono apparentemente motivi validi per affermare quanto sostengono tali utenti ma sono stati in tanti a ipotizzare questa “violenza”.

Sul web, infatti, sono apparsi parecchi messaggi: “Ignobile”, “Ma perché ha fatto così in modo cattivo?”, “Io credo che ora si debba punire in modo definitivo il comportamento di Massimiliano”, “Il povero Vittorio è stato maltrattato con questo gesto”.

Queste le varie reazioni al gesto accaduto in piscina. Cosa ne pensano i diretti interessati? Probabile che qualcuno dica qualcosa nelle prossime ore o che, addirittura, sia la produzione a cercare di smontare o meno il caso. Staremo a vedere.

Di seguito anche alcuni video pubblicati su X in svariati post da parte degli utenti e dai fan di Vittorio rimasti molto arrabbiati per quanto accaduto e desiderosi di vedere delle punizioni:

