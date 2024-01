Nuova polemica attorno a Chiara Ferragni, pizzicata a Milano in una situazione sicuramente non piacevole. Cosa è successo.

Non è certo un bel periodo per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, infatti, oltre allo scandalo pandoro e le altre vicende legate alle sue sponsorizzazioni, è stata pizzicata da Striscia la Notizia a Milano in una situazione non certo piacevole. A beccarla, Vittorio Brumotti…

Chiara Ferragni beccata da Striscia

Nelle scorse ore la Ferragni è stata beccata dalle telecamere di Striscia la Notizia a Milano mentre aveva lasciato il suo SUV in sosta vietata con le quattro frecce in via Monte Napoleone.

A trovarle l’imprenditrice è stato l’invitato del tg satirico Vittorio Brumotti che ha intercettato la donna per consegnarle un particolare premio la famosa “cacca” giocattolo tipica dei suoi servizi.

Brumotti, nel corso del servizio, ha raccontato nel dettaglio tutta la situazione legata alla vettura della donna e ha poi mostrato dove fosse posteggiata l’auto. L’inviato ha fatto vedere il dettaglio dell’auto dell’influencer dove, appunto, si faceva notare come la veettura fosse in sosta vietata!

Ma quale è stata la reazione della diretta interessata? La bella Chiara, accompagnata da persone a lei vicine, ha reagito alla presenza delle telecamere in modo abbastanza sereno. “Hai ragione”, ha detto rivolgendosi all’invitato.

Una situazione che va a sommarsi ai già molteplici problemi legati allo scandalo pandoro e alle altre vicende uscite in questi giorni. A far notare come alla donna non vada niente bene è stato il web e gli stessi telespettatori del tg satirico: “Proprio non gliene fanno passare una”, “Certo che anche lei poteva evitare questo ennesimo scivolone”, ha scritto qualche altro.

Staremo a vedere se in futuro la Ferragni starà attenta o meno a situazioni simili. Certo è che da quando è partita la bufera attorno all’imprenditrice, ogni sua mossa è sotto la lente di ingrandimento.

Di seguito anche il post su X di Striscia con il servizio dedicato all’influencer:

