Spuntano voci di una nuova presunta crisi coniugale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Secondo i rumors lui se ne sarebbe andato di casa.

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sembra attraversare una fase critica, con voci sempre più insistenti su una possibile separazione imminente. Dopo un ritorno di fiamma appassionato nel 2021 seguito dal matrimonio nel 2022, circolano ora indiscrezioni che indicano una rottura in vista.

Martedì scorso, JLo è stata avvistata alla ricerca di una nuova casa a Beverly Hills senza la presenza di Affleck. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato che i due potrebbero presto annunciare il divorzio, con Affleck che avrebbe già lasciato la residenza coniugale da 60 milioni di dollari.

Ma scopriamo nel dettaglio cosa dicono le fonti vicine alla coppia.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: matrimonio al capolinea?

Un insider ha rivelato a InTouch a proposito della presunta crisi matrimoniale: “Semplicemente non riuscirebbero a far funzionare le cose. Tra loro è finita e stanno per divorziare…“.

Poi continua: “Non posso biasimare Ben che ha già lasciato la loro villa da 60 milioni di dollari. Jennifer, adesso, si sta concentrando sul suo lavoro e sui suoi figli. Ora devono cercare di vendere la casa che hanno cercato per due anni e lei sta cercando un’altra abitazione. Loro due non smetteranno mai di amarsi, ma lei non può controllarlo e lui non può cambiarla. Questa storia non sarebbe potuta funzionare o durare in nessun modo“.

Crisi tra JLo e Ben Affleck: i motivi della rottura

Ma quali sarebbero le ragioni della presunta rottura tra Jennifer e Ben? Secondo l’insider “Da molto tempo le cose non andavano e hanno provato di tutto per andare avanti. Un motivo di questa rottura? Un problema costante nella relazione della coppia erano i diversi modi in cui gestivano i riflettori, con Jennifer che abbracciava l’attenzione dei media e Ben che se ne allontanava“.

Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale del divorzio o, si spera, la smentita ufficiale delle voci sulla separazione.

