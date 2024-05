L’esibizione di Al Bano all’Olimpico per la finale di Coppa Italia ha fatto storcere il naso agli spettatori che sono insorti sul web.

La tanto attesa finale di Coppa Italia si è tenuta allo Stadio Olimpico di Roma, e ha visto vincere la Vecchia Signora con un gol al quarto minuto. Ma sia i tifosi della Juventus che quelli dell’Atalanta sono rimasti con l’amaro in bocca già dai primi munti del match.

Infatti, prima dell’incontro il noto cantante pugliese Al Bano ha “intonato” le note dell’Inno di Mameli, ma qualcosa è andato storto.

Al Bano non prende una nota: l’ira del web

Il cantautore pugliese ha deciso di portare una versione originale dell’Inno di Mameli, cantandolo senza base o, in gergo, “a cappella”. Eppure l’esibizione non ha entusiasmato i presenti e i telespettatori. Infatti, le curve presenti allo stadio hanno continuato a cantare la loro versione dell’Inno, senza seguire il canto di Carrisi.

Immediatamente si sono scatenati gli utenti sul web che si sono scagliati contro il cantante.

“Al Bano è stato scelto per non fare sembrare il gioco di Allegri al cosa peggiore della serata” si legge, e ancora “Con Albano che canta l’inno nazionale siamo davvero pronti alla morte, l’intonazione l’abbiamo già seppellita“.

Albano criticato dal web dopo l’Inno di Mameli

Alcuni utenti si sono scagliati non solo contro il cantante, ma anche contro la Lega Calcio che ha scelto il cantante pugliese per cantare l’Inno in questa importante occasione.

Sul web, infatti, si legge: “Aver scelto un dinosauro come Albano per l’inno rende bene l’idea dell’universo spaziotemporale in cui si colloca la Lega Calcio. Se l’idea era quella di creare il cringe è riuscita benissimo“.

Qualcuno aggiunge: “Non sono mai stato così pronto alla morte come stasera, Con Al Bano che disastra l’inno di Mameli“.

Infine, c’è stato anche qualche utente che ha commentato con ironia: “Ancora stanno analizzando al VAR Albano che canta l’inno di Mameli per capire quante stecche ha collezionato“.

