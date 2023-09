L’ex volto di Uomini e Donne, Jack Vanore, ha raccontato qualcosa di inedito riguardo la sua salute. Le parole e la reazione di Maria De Filippi.

In tanti lo ricordano a Uomini e Donne come corteggiatore, tronista ma anche opinionista. Eppure, nessuno sapeva davvero le ragioni del suo addio al talk show di Canale 5. Adesso, Jack Vanore lo rivela a Fanpage ammettendo di aver dovuto fare i conti con problemi di salute e una malattia autoimmune che gli era stata diagnosticata.

Jack Vanore: “Via da Uomini e Donne per una malattia”

Nel corso dell’intervista molto intima a Fanpage, Vanore ha svelato cosa si nascose dietro al suo addio improvviso a Uomini e Donne nel 2020. All’epoca, sui social, non c’erano stati dettagli e, adesso, se ne comprende meglio il perché.

“È una cosa un po’ forte, di cui non ho mai parlato. Non sono stato bene, mi è stata diagnosticata una patologia autoimmune. Preferisco non scendere troppo nei dettagli, ma a causa di questo problema di salute ho dovuto fermarmi”, ha svelato l’ex volto del programma.

Una situazione molto importante ma che ha visto l’uomo ricevere il supporto di tante persone: “Maria De Filippi e tutti coloro che lavorano con lei mi sono stati vicino. Sono sempre stati molto presenti mentre affrontavo questo problema, che tanto piccolo non è stato. Hanno capito subito l’importanza del mio stop. In questi momenti si vedono i veri amici, le persone che tengono a te e posso garantire che Maria e Raffaella (Mennoia, ndr) mi vogliono bene. Questa patologia mi ha costretto a cambiare vita“.

“Mi sono ritrovato con una vita già programmata, che ho dovuto rivoluzionare totalmente. Abbandonare il piano A e pianificare il piano B. So che bisogna essere grati di vivere e cercare di vedere il buono in ogni situazione. Per me all’inizio è stato complicato, ma oggi posso dire che è stata la mia più grande fortuna. Questa frase può sembrare assurda, ma ora vivo il presente, frequento persone sulla mia stessa lunghezza d’onda, cerco di essere positivo e andare avanti”.

Quando gli si domanda come sta oggi, Jack è sincero: “La mia è una situazione che sarebbe potuta diventare complicata, ma ci sto lavorando e sta andando in regressione. È sotto controllo. Devo dire che oggi sto bene. Ho ripreso a fare sport, a lavorare, a fare tutto. Meglio di prima. Mi sento una persona sana al 100%”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’ex volto di Uomini e Donne:

