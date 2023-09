Separati ma sempre in contatto. Ecco perché qualche corteggiatrice di Paolo Bonolis ha “chiesto aiuto” a Sonia Bruganelli…

Si sono ufficialmente separati ma Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, per la famiglia e per questioni di lavoro, sono spesso insieme. Forse anche per questa ragione, sotto alcuni recenti post Instagram della donna, non sono mancati alcuni riferimenti al noto conduttore. A farsi avanti, proprio per il presentatore, una spasimante corteggiatrice che ha chiesto aiuto proprio alla donna con l’intento di avvicinarsi all’uomo…

Sonia Bruganelli risponde a corteggiatrice di Paolo Bonolis

Come spesso accade, la Bruganelli ha replicato ad alcuni messaggi degli utenti social sotto ai suoi post su Instagram. A destare particolare interesse, una risposta che la donna ha dato ad una spasimante dell’ex marito.

Infatti, con grande curiosità, una utente in rosa ha scritto: “Però potresti presentarmi Paolo!”. Una frase alla quale la bella Sonia ha curiosamente risposto: “Non dispongo della sua agendina”.

La stessa utente, forse sorpresa di aver ricevuto l’attenzione della donna, ha poi aggiunto non trovando più terreno fertile: “Ma una buona parola la potresti mettere… Prometto che farai parte sempre della nostra vita”.

Al netto della corteggiatrice di Bonolis, però, poco dopo la Bruganelli si è trovata a doversi “difendere” da qualche messaggio un po’ antipatico.

Gli haters, infatti, sono sempre dietro l’angolo e in questo caso un’altra donna ha scritto: “Dove hai lasciato a cuccia Paolo?”. Una domanda al veleno a cui la biondissima ex di Bonolis ha risposto: “Credo che si commenti da sola, signora”.

Insomma, la Bruganelli, nel bene o nel male, è sempre pronta a replicare a fan ma anche ad haters. Tutti avvisati e alla prossima querelle social…

Di seguito anche il post Instagram della donna dove sono presenti i vari commenti di cui vi abbiamo parlato:

