Nuovo capitolo della recente querelle tra J-Ax e Paolo Meneguzzi. Il rapper ha creato una canzone per il rivale che lo aveva attaccato.

Una nuova canzone ma attenzione: non è la nuova hit dell’estate targata J-Ax ma “solo” una replica in grande stile del rapper agli attacchi di Paolo Meneguzzi che lo aveva criticato per ‘Disco Paradise’ fatta con Fedez e Annalisa. I due si erano sfidati a colpi di botta e risposta fino al breve brano uscito in queste ore in cui il componente degli Articolo 31 annienta con rime e parole grosse il rivale.

J-Ax, la canzone contro Paolo Meneguzzi

La canzone di J-Ax “contro” Meneguzzi parte dal titolo bomba ‘Invidia del Peneguzzi’ e continua con rime decisamente taglienti come le prime. “Per me questo non è un dissing, è beneficenza estiva con una story del ca**o ti ho ridato la vita”. Il riferimento è appunto al fatto che rispondendo alle parole di Meneguzzi, il rapper ha ridato visibilità all’artista di Verofalso che, obiettivamente, era sparito dalle scene musicali da tempo.

La canzone, però, fa tanti altri riferimenti bomba che, probabilmente, vedranno delle repliche da parte di Meneguzzi. Il componente degli Articolo 31 parla e sostiene cose anche gravi come che il manager di Meneguzzi, quando questo era in voga, truccava le classifiche Fimi.

Le rime del brano fanno anche grande ironia come il passaggio che dice: “Salmo e Luché che sfida epica, a me tocca Meneguzzi, è una vita che la sfi*a mi perseguita”.

Infine, anche una richiesta di replica. “Adesso non fare il piangina, io non sono un rapper, non posso rispondere, invece se sei così bravo, sei un cantante pop così completo piglia la penna e scrivimi un pezzo tipo L’avvelenata”.

Di seguito anche il post Instagram del rapper con la canzone per il rivale:

