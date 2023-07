Liti, colpi di scena e anche dei lutti. Sono stati giorni frenetici nel mondo dello spettacolo e non solo. Ecco i gossip della settimana.

Ultimi giorni davvero intensi per quanto riguarda il mondo dello spettacolo in ogni suo settore. Dalle polemiche per le vacanze di Chiara Ferragni in Sicilia, fino a quelle per il viaggio in Israele di Giulia De Lellis. Per non parlare dell’annuncio di Federica Pellegrini e della recente confessione di Alessia Marcuzzi su Stefano De Martino. Scopriamo nel dettaglio tutti i migliori gossip della settimana dal 24 al 28 luglio 2023.

I gossip della settimana: Chiara Ferragni attaccata per viaggio in Sicilia

La settimana si è aperta con tante polemiche verso Chiara Ferragni e la sua vacanza ritenuta poco sensibile nei confronti della Sicilia. La donna era con amici in viaggio su un catamarano di lusso mentre la Regione soffriva le problematiche legate al clima e ai tanti incendi. Da qui diverse persone hanno attaccato l’imprenditrice digitale per la poca attenzione alla vicenda. La stessa moglie di Fedez ha voluto duramente replicare.

Di seguito anche un post Instagram che ha generato molta polemica:

Morta Sinead O’Connor a 56 anni

Una brutta notizia ha colpito il mondo della musica questa settimana. Infatti, è morta a 56 anni Sinead O’Connor, nota cantante irlandese. La donna è stata trovata nel suo appartamento di Londra senza vita. La polizia, in attesa dell’autopsia sul corpo, ha dato dettagli sulle cause della morte.

Il viaggio in Israele e le accuse a Giulia De Lellis

Anche Giulia De Lellis è stata travolta da una serie di polemiche per una vacanza ritenuta di cattivo gusto. La ragazza, insieme al compagno Carlo Beretta, è volata in Israele dove ha anche fatto alcune foto con il presidente Isaac Herzog e anche passando una giornata di addestramento insieme all’Idf, l’esercito di un regime di apartheid dichiarata dittatura fascista. L’influencer ha voluto prendere una forte posizione dopo le tante critiche ricevute spiegando la sua visione dei fatti.

Federica Pellegrini annuncia di essere incinta

Una bella notizia è finalmente arrivata dai social per quanto riguarda Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta. La coppia, dopo tanti rumors, ha annunciato di aspettare il loro primo figlio. Un simpatico filmato condiviso su Instagram ha fatto calare il sipario sulla dolce attesa dell’ex nuotatrice.

Alessia Marcuzzi non può parlare di Stefano De Martino

Accostata anche di recente a Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi ha parlato in una recente intervista di un particolare “divieto” che le è stato posto da colleghi di lavoro proprio su questo tema.

La donna ha spiegato di non poter parlare e rispondere come vorrebbe sul tema “flirt” col ballerino.

“Il gossip mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale”, le sue parole.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG