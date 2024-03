Il retroscena della signora Marcella, madre di Greta Rossetti, su L’Isola dei Famosi 2024. Le parole della donna.

Sta facendo molto parlare in questi giorni la madre di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio. La donna è intervenuta a più riprese per parlare del comportamento della figlia al Grande Fratello e, adesso, lo ha fatto su una sua ipotetica partecipazione a L’Isola dei Famosi 2024…

Isola dei Famosi, la madre di Greta Rossetti nel cast?

Come riportato da Biccy e da diversi altri media che citano 361 Magazine, la signora Marcella ha raccontato di aver ricevuto una proposta per entrare a far parte del cast de L’Isola dei Famosi 2024: “Se mi vedrete a L’Isola dei Famosi? Me l’hanno chiesto, ma non ce la faccio per delle cose, non posso lasciare adesso”, le sue parole.

E ancora: “Devo dire che quel programma è sempre stato la mia passione. Però in questo momento seguo e gestisco tutti loro e non ce la posso fare a partire. Non ce la faccio a stare lontana”, ha svelato la donna.

I guadagni sui social della signora Marcella

La madre di Greta, solamente alcune ore prima, aveva fatto discutere per aver ammesso di prendere soldi dalle stories social che, spesso, fa anche contro sua figlia.

“Ma quindi tu, per fare tutto il personaggio. Come hai detto tu, cito le tue parole, “della pazza”, percepisci del denaro?”, era stata la domanda alla donna. La risposta era stata di assenso.

Sulla possibilità di vedere Greta pure all’Isola: “Se è vero che nelle mie storie critico mia figlia per accrescere la tenerezza che il pubblico prova nei suoi confronti e farla arrivare in finale? Oddio… Se il mio traguardo è farle fare l’Isola dei Famosi? Quella è una sua scelta. Lo vedremo quando uscirà, sarà una sua decisione”.

Di seguito, invece, un post Instagram che riguarda Greta e la sua esperienza al GF:

