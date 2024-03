Torna a farsi “sentire” sui social Chiara Ferragni dopo qualche giorno di assenza, almeno per quanto riguarda i dialoghi con i fan. Cosa è successo.

Ha fatto vedere diversi scatti social a proposito del compleanno di suo figlio Leone, ma Chiara Ferragni, come i fan più attenti avranno notato, non aveva pubblicato nessuna storia su Instagram di “dialogo” come è, invece, solita fare. Un silenzio davvero particolare che, adesso, ha trovato anche una spiegazione. A darla, la diretta interessata…

Chiara Ferragni: “Ecco perché non parlo da 2 giorni”

“Ciao ragazzi, è da due giorni che non parlo nelle storie perché questa è la mia voce”, ha esordito in queste ore proprio Chiara facendo notare un dettaglio che, per la verità, tutti i suoi seguaci hanno subito “sentito”, ovvero la raucedine.

La Ferragni, infatti, è stata colpita da un forte mal di gola e raffreddore che, di fatto, le ha tolto la voce: “Mi sono presa un mega raffreddore e basta, questa è la mia vocina soave”, ha aggiunto ironizzando sulla sua voce.

Dopo qualche ora, e dopo aver ricevuto consigli dai fan, ecco di nuovo l’imprenditrice digitale aggiornare tutti: “La situazione procede sempre peggio… Ho tutto il giorno di meeting, oggi e domani ecc. Sono qui in ufficio e questa è la mia voce”, ha detto ancora con evidenti problemi.

Dopo aver spiegato di aver preso delle pastiglie per la gola e di non aver risolto, la bella Chiara ha anche spiegato che neppure le tisane con miele e zenzero le siano state d’aiuto. Staremo a vedere quando la donna riuscirà a stare meglio.

Il compleanno di Leone

Al netto delle poche stories “parlate” di questi giorni, la Ferragni si era comunque mostrata per il compleanno di suo figlio Leone. Da brava mamma, la donna ha organizzato una festa bellissima per suo figlio che ha compiuto 6 anni.

Sui social, l’imprenditrice aveva fatto vedere tutto sul party e anche la grande gioia di suo figlio. Alla festa era presente anche Fedez, anche se moglie e marito non si sono fatti fotografare mai insieme…

Di seguito anche quello che è stato il post Instagram per gli auguri al piccolo Leone:

