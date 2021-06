Io sono pazzesco, il nuovo singolo di Federico Fashion Style (testo e video)

Porta per titolo, ‘Io sono pazzesco’, il singolo di Federico Fashion Style per l’estate 2021. Il brano dal 18 giugno è in radio e disponibile in tutti i digital store, prodotto da Gianni Testa per Joseba Publishing e scritto dallo stesso Lauri in collaborazione con Davide De Blasio e Angelo Martini.

Pazzesco per me è come dire “ciao” o “sto bene”. Tutto il mondo è pazzesco, le donne sono pazzesche, io sono pazzesco. È sinonimo di bellezza, di femminilità in virtù delle donne, è l’equivalente di star bene. Per me essere pazzesco è vita.

Il videoclip, girato a Cinecittà World e nell’incantevole paradiso di QC Terme di Roma, è una produzione di Joseba Publishing per la regia di Valerio Matteu e coreografie di Gianluca Lanzillotta. Con la partecipazione straordinaria della bellissima e giovanissima influencer Aurora Celli, famosa TikToker con oltre 2 milioni di followers. Il pezzo sarà la sigla del nuovo programma di Federico “Beauty Bus” in onda dal 30 agosto su Discovery Real Time.

A seguire, il testo della canzone.

Con uno più figo di me

non ci sei mai stato

perché la gelosia è una malattia

che ha divorato ogni parte di te

tu senti bisogno di me

come un bracciale Cartier

non mi trovi in una vetrina

non sono in vendita neanche per te

il sole è puntato su me

la pelle trasuda Chanel

nuvole bianche di narghilè

stanotte ci scappa la festa

viviamoci quello che resta

Io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco.

Riprenditi tutti i tuoi guai

e te li riporti a Dubai

dal grattacielo più alto del mondo

io ti saluto Dubai

sono così Fashion Style

non mi importano i tuoi like

Ci rivediamo, forse mai?

Voglio solo hashtag goodbye

il sole è puntato su me

la pelle trasuda Chanel

cocktail in spiaggia ed il canapè

stanotte ci scappa la festa

viviamoci quello che resta

Io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco.

Pazzesco, pazzesco

Io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco.

super pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco

Voi non siete pazzeschi

io sono pazzesco e voi no.