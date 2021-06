L’estate più calda, il nuovo singolo di Pierpaolo Pretelli feat. Giorgina (testo e video)

“L’estate più calda” (MNcomm / Warner Music), il nuovo singolo di Pierpaolo Pretelli (feat. Giorgina), scritto a 4 mani con Shade e prodotto da Jaro, è disponibile in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download da oggi venerdì 18 giugno.

Coltivo da sempre la mia passione per la musica e finalmente comincio realizzare uno dei sogni più grandi: quello di dar vita ad un mio progetto discografico. La passione per le sonorità latine ha ispirato questo primo singolo, che ho scritto insieme a Shade, un amico che stimo. Questa canzone vorrei che ci riportasse a fare quelle cose più semplici, che fino a poco fa erano la normalità: alzare il volume, farci ballare e divertire. Vicini.

A seguire, il testo della canzone.

Sono uscito per andare ad una festa con te

E tu non sei uscita più dalla mia testa perché

Darei tutto per vederti ancora

Perché perfino il mare che c’è alle Seychelles

Sembra vuoto se non ci sei te

Prendiamo un volo e andiamo

Basta che mi prendi per mano

E sono già sopra le nuvole

non c’è bisogno di andare lontano

E balliamo per tutta la vita

Come se fosse sempre stasera

E ogni volta che guardo i tuoi occhi

Capisco niente ma non fa niente

Sei l’estate più calda di sempre

Perdóname señorita

T’ho vista di sfuggita

E ho capito che quel tipo in fondo

non ti ha mai capita

Per questo ora è finita maldita

A me se passi davanti passa davanti la vita

Tu mi fai sognare pure quando sono sveglio

Pure questo mondo accanto a te mi sembra meglio

Ho messo il cuore su tutte le foto che hai messo

Ma anche nella vita ce lo metto

troppo spesso e lo spezzo

Prendiamo un volo e andiamo

Basta che mi prendi per mano

E sono già sopra le nuvole

non c’è bisogno di andare lontano

E balliamo per tutta la vita

Come se fosse sempre stasera

E ogni volta che guardo i tuoi occhi

Capisco niente ma non fa niente

Sei l’estate più calda di sempre

Me miras y sube el calor

Ven, baila conmigo mi amor

Ya me tienes enamorada

Con tan solo una mirada

Y no hace falta el alcohol

Pa’ que yo pierda el control

Porque desde que te vi

Sólo tengo ganas de ti.

Prendiamo un volo e andiamo

Basta che mi prendi per mano

E sono già sopra le nuvole

non c’è bisogno di andare lontano

E balliamo per tutta la vita

Come se fosse sempre stasera

E ogni volta che guardo i tuoi occhi

Capisco niente ma non fa niente

Sei l’estate più calda di sempre.