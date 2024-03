Scintille tra mamma e figlio: cosa è successo tra Ilary Blasi e Cristian in Spagna? La visita della donna non è andata benissimo…

Una visita al figlio che, però, almeno in certi momenti non sembra essere andata nel modo desiderato. Ilary Blasi è volata in Spagna da Cristian ma qualcosa, almeno stando alle foto di Oggi, non sarebbe andato come previsto. Al momento è giallo sull’accaduto…

Ilary Blasi, cosa è successo con il figlio?

Come detto, la Blasi è volata in Spagna per andare a trovare Cristian, suo figlio maggiore, che si è trasferito a Madrid dopo essere stato ingaggiato a gennaio dalla squadra di calcio del Rayo Vallecano.

Un gesto molto bello da parte della conduttrice che, però, non sembra aver portato, almeno completamente, l’effetto desiderato. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, infatti, in alcune circostanze, pare che mamma e figlio non abbiano avuto dei momenti felicissimi, almeno quando i fotografi del media hanno scattato le foto. Possibile che i due avessero litigato. “Un’atmosfera grigia – si legge – non solo perché non c’era il sole: nessun abbraccio o scenetta da voglia di tenerezza tra i due”.

Cristian sembrava essere molto stanco a seguito di un allenamento “ma anche accigliato”. Anche per questo pare che la Blasi sia tornata in albergo mentre il 18enne a casa sua, salvo poi rivedersi per cena.

Il mantenimento dei figli

Difficile sapere cosa sia realmente accaduto tra i due. Il settimanale ha ipotizzato potesse essere stato un semplice litigio ma anche che in ballo potessero esserci questioni ben più “gravi”.

Oggi, citato da Today, ha ipotizzato che il litigio potrebbe essere colpa del divorzio. “Un’unica certezza: il divorzio della ex coppia d’oro di calcio e spettacolo in qualche modo sta coinvolgendo anche i ragazzi”.

Sarà davvero così?

Di seguito anche un vecchio post Instagram della conduttrice con uno degli ultimi viaggi fatti:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG