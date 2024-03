Si torna a parlare del famoso flirt tra Flavia Vento e Francesco Totti. La donna ha dato nuovi dettagli parlando a Monica Setta.

Ospite di Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’, Flavia Vento è tornata a parlare del flirt (presunto?) avuto con Francesco Totti in passato dando anche nuovi dettagli rispetto al passato. La donna ha raccontato di diverse uscite e ha deciso di vuotare definitivamente il sacco.

Flavia Vento e il flirt con Totti

La Vento ha spiegato di aver conosciuto Totti alla festa di Valentino Rossi nel 2001. “Mi ricordo che mi chiese subito il numero di telefono e mi chiamò appena andai via da questa festa. Venne a prendermi e andammo a mangiare un gelato, mi ricordo, a Prati”.

Ma non solo quell’uscita. La donna ha parlato di molti altri episodi che l’hanno visto in compagnia dell’ex capitano della Roma: “Poi venne a casa mia, insomma, ci siamo frequentati pure con i suoi amici. Siamo andati a cena a La Villetta, che è il suo ristorante preferito”.

“Poi ripeto, ho portato fortuna perché andavo tutte le domeniche allo stadio e la Roma ha vinto lo scudetto”, ha scherzato ancora la bella Flavia.

“Dirò tutto”

Sugli attuali sentimenti per quello che è stato: “Francesco secondo me è una persona comunque d’oro, anche se diciamo che sono rimasta male perché sai sognavo un po’ quest’amore […]”.

Dopo aver ribadito di esserci rimasta male per le parole di Totti nel suo libro in merito al flirt non esistito da parte del Pupone, la Vento ha aggiunto: “Farò un’intervista dove dirò veramente tutto, perché tanto è inutile che stiamo qui ogni volta. Ci sono anche altre persone, se proprio devo parlare dirò finalmente tutta la verità”.

Staremo a vedere…

Di seguito anche un post Instagram della Setta sulla puntata con la bella Flavia ospite:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG