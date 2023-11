Vestita in maschera per Halloween, Ilary Blasi ha fatto molto parlare. Il motivo? La scelta del costume che è parsa una “provocazion” a Totti.

Non c’è niente da fare. Basta un costume di Halloween molto particolare per far riaccendere i riflettori su Ilary Blasi e l’ex marito Francesco Totti. In modo particolare, la nota conduttrice si è mostrata truccata e vestita a puntino per la notte del 31 ottobre. Quale travestimento ha scelto? La sposa cadavere…

Il vestito di Ilary Blasi per Halloween

Con svariati selfie su Instagram, la Blasi ha fatto vedere ai tanti seguaci di aver scelto un costume decisamente particolare per festeggiare Halloween. In molti, infatti, hanno letto nella decisione di indossare i panni della sposa cadavere come una frecciata o, per lo meno, una provocazione all’ex, Totti.

La conduttrice, in compagnia della figlia più piccola, ha immortalato se stessa ma anche alcune decorazioni, pensate per l’evento, della location in cui si trovava. Tutto è sembrato perfetto: palloncini, ragnatele, maschere sulle sedie e specchi. La presentatrice ha preso parte alla serata a tema horror facendo appunto parlare per il costume scelto che in molti hanno visto come un simpatico riferimento alla sua storia d’amore ormai conclusa da oltre un anno.

Va detto che non ci sarà mai la conferma riguardo a questa curiosità notata dagli utenti social ma certamente la decisione della bella Ilary ha destato grande attenzione. Staremo a vedere se magari lei stessa vorrà scherzarci su o se, sponda Pupone, ci sarà una qualche reazione.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha ripreso la storia social della conduttrice vestita in maschera:

