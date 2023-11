Scintille al GF tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri con la prima che ha ricordato alcune parole del conduttore alla seconda…

Il “tutti contro Beatrice Luzzi” pare essere terminato al Grande Fratello, ma l’attrice si sta mettendo ancora in evidenza nelle dinamiche della Casa col suo fare molto diretto e anche ironico. L’ultimo episodio l’ha vista discutere con Anita Olivieri mentre i concorrenti erano seduti a mangiare.

Beatrice Luzzi, scintille al GF con Anita

Al Grande Fratello ogni motivo è buono per creare una discussione. Chiedere, in questo caso, ad Anita e Beatrice che mentre mangiavano si sono trovate a litigare. Tutto sembra essere nato perché la Olivieri si è intromessa in un discorso ricevendo, da parte di Ciro una battuta: “Anì sei la peggiore in questa Casa, è la verità”

Da qui, la Luzzi ha rincarato la dose precisando: “Alfonso ha detto che sei la più cattiva”. Una frase che ha destato risate tra i vari inquilini ma non, ovviamente, nella diretta interessata. La Olivieri, infatti, non ci ha visto più e ha detto: “Ma non ti rendi conto che Ciro sta scherzando?”. Dal canto suo, la Luzzi ha proseguito: “Ma è la verità, l’ha detto Signorini”.

Una situazione che ha visto poi Anita continuare ad arrabbiarsi: “Ok ma Ciro no, Ciro stava scherzando. Cavolo che lingua lunga che hai”. E ancora: “Non voglio rovinarmi questa giornata perché mi inca*** poi!”.

Sul web il siparietto si è subito divulgato in fretta con tantissimi utenti che, ancora una volta, si sono schierati apertamente con la Luzzi, premiandone ironia e modo diretto di dire le cose.

Di seguito anche un post su Instagram con quanto accaduto tra le due concorrenti del reality:

