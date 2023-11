Commento non proprio positivo verso Amici da parte dell’ex professoressa che ha spiegato cosa non abbia funzionato per lei.

Non solo grandi talenti lanciati, Amici di Maria De Filippi vede ogni anno tanti protagonisti anche tra i professori e i professionisti che lavorano davanti e dietro le quinte. Non tutti, però, riescono a trovare il feeling giusto con l’ambiente. Ad esempio Natalia Titova che in passato è stata, appunto, maestra nella scuola. La donna ha parlato in una recente intervista ripresa da diversi media lasciando dei pareri non proprio positivi sul talent.

Natalia Titova, le parole su Amici

In una serie di recenti interviste, la Titova ha raccontato la sua esperienza ad Amici. In particolare cosa non abbia pienamente funzionato. Biccy riporta le parole a Novella 2000: “Devo dire che Amici non mi ha soddisfatta: io lì non ero una ballerina, ma una maestrina. Non mi è stata riproposta la cattedra di ballo e io sono andata avanti, senza rimpianti. Perché lì i ragazzi arrivano dopo molte selezioni e già formati, io preferisco ballare, o partire da zero con un amatore”.

Ulteriori passaggi sono arrivati, invece, dal settimanale Nuovo: “Sono stata nel programma per qualche anno. Amici di Maria è un programma che non è riuscito a coinvolgermi emotivamente. Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano molto bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori. E non mi sentivo più a mio agio nel ruolo che avevo. Questa è la verità dei fatti”.

Di seguito anche un post Instagram della donna durante la sua esperienza da professoressa nella scuola:

