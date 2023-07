Ancora in vacanza Ilary Blasi che in queste ore ha condiviso un particolare avvistamento in mezzo al mare davvero mozzafiato.

Continuano le vacanze in Brasile di Ilary Blasi e del suo compagno Bastian. Dopo aver stupito tutti con una serie di scatti in bikini, ecco che è stata la conduttrice a venir sorpresa. Sui social, la donna ha infatti condiviso alcuni filmati con un particolare avvistamento in mezzo al mare…

Ilary Blasi, l’avvistamento in mezzo al mare lascia senza fiato

Come anticipato, la bella Ilary e il suo Bastian stanno proseguento le proprie vacanze in Brasile. Dopo aver visitato Rio de Janeiro e aver visitato il Cristo Redentore, eccoli in mare aperto, a bordo di una barca con una guida.

La coppia si è goduta il paesaggio e ha anche avuto modo di fare un incontro ravvicinato davvero mozzafiato.

Dalle stories Instagram dei due piccioncini, infatti, ecco documentato l’accaduto. I due, insieme ad altri turisti, sono stati avvicinati da una balena molto grande e da quello che potrebbe essere stato il suo cucciolo.

“Eccola, eccola! È enorme”, le parole che si sentono nelle stories della Blasi. Incredibile emozione per lei e Bastian rimasti senza parole e sicuramente affascinati dall’accaduto. Indubbiamente un’esperienza molto forte e che ha reso indimenticabile, ancora di più, questa vacanza a tinte verdeoro per i due.

Di seguito anche un post Instagram di una pagina di fan della conduttrice che ha raccolto le immagini delle stories della coppia creando un video e rendendo possibile comprendere l’esperienza da loro vissuta:

