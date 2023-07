Cosa è successo tra Belen, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi? Dopo i rumors la biondissima conduttrice fa chiarezza. Anche se…

In qualche modo si tratta di un triangolo. Anche se non è ancora chiaro se sia reale o meno. Stiamo parlando di Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, con questi ultimi due finiti al centro dei rumors per un presunto flirt che avrebbe portato alla rottura tra il conduttore e la modella argentina. In queste ore, sui social è arrivata, forse, la verità anche se poi è stata rimossa. A darla, la bionda presentatrice…

Alessia Marcuzzi le parole su Stefano De Martino

Facciamo un passo indietro. Tutto parte dalla presentazione dei palinsesti Rai durante la quale De Martino si è presentato senza fede al dito facendo ipotizzare una crisi con Belen. Ad alimentare questi rumors, poi, ci ha pensato la scelta del posto da parte del ballerino e conduttore, accanto alla collega Marcuzzi.

Un nome non certo banale dato che in passato, era il 2020, tra i due si era parlato di un flirt mai veramente smentito.

Ecco allora che sui social, all’ennesimo commento sulla vicenda, proprio la bella Alessia ha deciso, solo in un primo momento di parlare. Come riportano diversi media, infatti, la donna ha replicato ad un utente che parlava proprio di De Martino: “E certo, una persona si siede nel proprio posto assegnato dalla Rai in una serata tv, e per voi diventa una storia. Basta con questi film“.

Parole che hanno subito fatto pensare ad una secca smentita sul presunto flirt. Peccato che, poco dopo, proprio tale risposta sia magicamente sparita, probabilmente cancellata dalla diretta interessata.

Un vero e proprio mistero…

Di seguito anche il post Instagram sotto il quale la showgirl avrebbe replicato e poi rimosso il suo pensiero:

