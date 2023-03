Ilary Blasi e Noemi hanno postato due stories simili sui social e c’è chi crede che l’ex moglie di Totti abbia voluto inviare una frecciatina.

Noemi Bocchi ha pubblicato nelle sue stories via social la foto di alcuni marshmallow e, quasi nello stesso momento, Ilary Blasi si è mostrata proprio mentre preparava proprio dei marshmallow insieme alla figlia Isabel. “Merende genuine”, ha scritto sarcastica la conduttrice. In molti credono che la sua possa esser stata una frecciatina verso Noemi Bocchi, che ormai da mesi fa coppia fissa con il suo ex marito, Francesco Totti.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: la frecciatina a Noemi Bocchi

Ilary Blasi non ha mai direttamente né indirettamente menzionato Noemi Bocchi, la flower designer che oggi fa coppia fissa con Francesco Totti. Nelle ultime ore un dettaglio spuntato sui social ha però sollevato un polverone in rete, e in molti tra i fan credono che la conduttrice abbia voluto scagliare a suo modo una frecciatina contro la rivale.

Al momento non è dato sapere se la frecciatina fosse voluta o se si sia trattato di una pura casualità, e Ilary Blasi continua a mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. Dopo aver annunciato il suo addio a Totti con un comunicato ufficiale, la conduttrice ha manifestato il desiderio di non proferire più parola sull’argomento per tutelare i suoi figli.

