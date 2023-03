Alcuni ex collaboratori di Gianluca Vacchi sarebbero sotto inchiesta per aver sottratto all’imprenditore oltre mezzo milione di euro.

Il caso di Ginaluca Vacchi e dei suoi ex dipendenti torna a far discutere e, stando a quanto riporta La Repubblica, alcuni ex collaboratori di Mr Enjoy sarebbero stati da lui denunciati per avergli sottratto indebitamente oltre mezzo milione di euro. Il legale degli ex collaboratori in questione ha fatto sapere a La Repubblica che queste persone non lavorerebbero per Vacchi da ben 10 anni e ha respinto le accuse a loro nome:

“I miei clienti non hanno sottratto alcunché, respingiamo dunque qualsiasi accusa e ci appare strano che gli ammanchi di cui parla il signor Vacchi ci siano solo adesso che i miei assistiti hanno chiuso dopo circa 10 anni il rapporto di lavoro con lui e hanno iniziato una causa per ottenere le loro spettanze arretrate e mai pagate”, ha affermato Domenico Putzolu.

Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi: l’inchiesta sugli ex dipendenti

Un anno fa Gianluca Vacchi è finito nell’occhio del ciclone a causa delle accuse a lui rivolte da una sua ex collaboratrice e adesso, stando a quanto riporta La Repubblica, alcuni suoi ex collaboratori sarebbero stati da lui stesso accusati di avergli sottratto un ingente somma di denaro.

Il legale degli ex collaboratori ha rinnegato le accuse a loro carico e ha fatto sapere che, inaspettatamente, Vacchi avrebbe sollevato queste accuse solo adesso (tempistica che apparirebbe ambigua visto che queste persone non lavorerebbero più per lui da anni). Al momento sulla questione non è dato sapere di più e il compagno di Sharon Fonseca non ha rotto pubblicamente il silenzio in merito alla questione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG