Cristina Marino si è mostrata durante la sua prima passeggiata insieme ai figli e si è lamentata per la presenza inopportuna di un paparazzo.

Cristina Marino ha dato alla luce il suo secondo bebè, Noè Roberto, il 16 febbraio scorso. In queste ore l’attrice, approfittando del clima mite, si è concessa la sua prima passeggiata in compagnia dei suoi due bambini e a quanto pare sarebbe stata disturbata dalla presenza indiscreta di un paparazzo, appostato dietro un albero nel parco in cui si trovavano lei e i figli.

“Il maniaco, Vol. 657588392”, ha scritto l’attrice in riferimento al fatto che più volte le sue passeggiata all’aria aperta sono state disturbate dalla presenza dei paparazzi.

Cristina Marino e Luca Argentero hanno più volte manifestato il desiderio di vivere una vita il più semplice possibile e hanno denunciato via social le continue incursioni dei paparazzi nella loro vita e nel tempo libero da loro trascorso insieme ai figli. Nelle sue stories via social l’attrice è arrivata a definire un paparazzo “maniaco” e lo ha mostrato mentre, appostato dietro un albero, scattava foto a più riprese a lei e ai suoi bambini.

L’attrice non ha svelato ulteriori particolari sulla vicenda, ma in passato lei e suo marito hanno annunciato di voler intraprendere azioni legali contro alcuni settimanali che non avevano oscurato adeguatamente il volto della loro bambina (così come previsto dalla legge a tutela dei minori).

