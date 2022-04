Ilary Blasi ha sorpreso suo figlio Christian e un amico in camera della figlia Chanel e ha rivolto ai due alcune domande imbarazzanti.

Rientrata a casa dopo la diretta all’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si è mostrata (attraverso le sue stories via social) mentre entrava in camera della figlia Chanel e sorprendeva lì suo figlio Christian e un amico. La showgirl ha cercato di mettere in imbarazzo i due ragazzi chiedendo loro se avessero visto l’Isola: “Emiliano, ma tu la vedi l’Isola? Mi segui?”, ha chiesto la conduttrice all’amico di suo figlio, che ha risposto con un timido “sì”. Al ché Ilary è tornata all’attacco affermando: “Ti piace l’Isola? Non è che devi essere obbligato, devi essere onesto”.

Ilary Blasi: il figlio in camera di Chanel

Come qualsiasi mamma rientrata dopo una giornata di lavoro, Ilary Blasi ha rivolto alcune domande al figlio Christian e a un suo amico che, nascosti in camera di Chanel, stavano cercando di farle uno scherzo. “Che state facendo? Chanel stai attenta, non ti far fregare”, ha detto la conduttrice alla figlia interrompendo il gioco dei due ragazzi e regalando un siparietto comico ai fan.

Tutto sembra scorrere liscio come l’olio nella vita della conduttrice, finita recentemente al centro di un clamoroso scoop per via del presunto tradimento da parte di suo marito, Francesco Totti. I due coniugi hanno smentito con fermezza la notizia.

