Dopo il primo infarto avuto nel 2017, Massimo Lopez ha confessato al Corriere di aver avuto un secondo attacco di cuore mentre si trovava a bordo di un treno. Per questo l’attore avrebbe atteso quasi tre ore prima di poter essere visitato e messo in salvo dal personale sanitario. “Peraltro il secondo è stato ancora più drammatico, perché ero in treno e ho viaggiato tre ore con un attacco di cuore in corso, ho rischiato seriamente”, ha rivelato l’attore.

Massimo Lopez: l’infarto

Dopo un primo, terribile infarto che lo ha colpito mentre si trovava a Teatro, Massimo Lopez ha confessato di aver avuto un secondo attacco di cuore mentre si trovava a bordo di un treno. Tutto si sarebbe risolto fortunatamente per il meglio e oggi l’attore sembra aver ritrovato la serenità. Di recente al Corriere della Sera si è confessato senza filtri, parlando dei suoi affetti più grandi (Tullio Solenghi e la compianta Anna Marchesini) e dei suoi genitori, entrambi scomparsi.

“Quando affrontai il mio primo lutto, la scomparsa di papà, ad un certo punto mi piazzai davanti allo specchio e mi misi a ridere. A ridere forte, in modo caricaturale. Perché volevo essere ancora sicuro di riuscire a ridere in mezzo a tanto dolore”, ha rivelato l’attore parlando del lutto vissuto a seguito della morte di suo padre.

