Il regista di Unica, docufilm incentrato su Ilary Blasi, ha svelato un inaspettato retroscena su di esso.

Il 24 novembre su Netflix uscirà il docufilm incentrato su Ilary Blasi, Unica, e a proposito di questo Tommaso Deboni, regista della pellicola, ha svelato a Il Messaggero che sarebbe stato girato “velocemente e di nascosto, dalla gente e da Totti, a Roma, in studio, nella casa di Ilary e durante un viaggio con gli amici”. Sarà vero? In tanti si chiedono se alla questione seguiranno ulteriori sviluppi e se Francesco Totti romperà il silenzio in merito alla vicenda.

Ilary Blasi: il docufilm su Netflix girato di nascosto

Stando a quanto svelato da Tommaso Deboni, il docufilm su Ilary Blasi – Unica – sarebbe stato girato all’oscuro da Francesco Totti, l’ex marito con cui la conduttrice sta attraversando una dura battaglia legale da quando, un anno fa, hanno annunciato al mondo il loro addio. In tanti si chiedono se, all’interno del docufilm, Ilary svelerà finalmente i motivi che l’hanno condotta a dire addio al marito, con cui ha condiviso 20 anni d’unione e 3 figli. “I figli non ci sono e non ci sono nemmeno testimonianze scomode o rivelazioni eclatanti“, ha chiarito il regista, e ancora:

“Ovviamente la faccenda delle borse e degli orologi c’è, perché fa parte della storia. Ma io spero che le persone intelligenti prendano questo film come un messaggio conciliante, non diretto ma discreto. Un messaggio in bottiglia per Totti? Io lo spero, perché insieme erano bellissimi e le loro immagini pulitissime”, ha affermato. Francesco Totti romperà il silenzio in merito alla vicenda?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG